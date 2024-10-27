"Время Колокольчиков" в Череповце: Звезды русского рока вспоминают Башлачева

Череповец вновь стал центром притяжения для любителей рок-музыки, став площадкой для фестиваля «Время Колокольчиков», посвященного Александру Башлачеву – легендарному поэту и музыканту, чье творчество справедливо называют магистральной дорогой русской поэзии.
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