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Георгий Зотов. Зря убили людей и потратили деньги. Зачем уничтожили самое лучшее в СССР. (Фотоальбом)

Георгий Зотов. Зря убили людей и потратили деньги. Зачем уничтожили самое лучшее в СССР. (Фотоальбом)

15.07.2026  Георгий Зотов Заводы в экс-республиках Советского Союза — в руинах, санатории разрушены, богатые города стали нищими.

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Комментарии
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gennadysh
Все эти республики жили на дотации. Привыкли к большим деньгам. А союз развалился и нужно было работать для себя, ведь независимые стали. А работать разучились и конечно русские в этом виноваты.
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1 м.
Алексей Горшков
В бывших союзных республиках это, наверное, как-то масштабнее, но и у нас, в России подобное имеется! Приведу свой ЛИЧНЫЙ пример. Некоторое время назад я со своей знакомой навещал её сына в спортивном лагере. По дороге мы с ней прошли среди заброшенных пионерлагерей - ЖУТЬ - а как сейчас их не хватает, и мы ещё удивляемся: &quot;Откуда берутся &quot;казанские стрелкИ&quot; и &quot;покорители Верхнего Ларса&quot; - да НАПЛЕВАЛИ НА ВОСПИТАНИЕ, ПОСЧИТАВ ЕГО &quot;КОММУНИСТИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ&quot;!
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1 м.
Любовь Басовская
Теперь все &quot;свободные и отсоединившиеся&quot; в Москве и Питере табунами ходят(( т&amp;ари
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3 н.