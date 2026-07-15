Георгий Зотов. Зря убили людей и потратили деньги. Зачем уничтожили самое лучшее в СССР. (Фотоальбом)

Все эти республики жили на дотации. Привыкли к большим деньгам. А союз развалился и нужно было работать для себя, ведь независимые стали. А работать разучились и конечно русские в этом виноваты.

Алексей Горшков

В бывших союзных республиках это, наверное, как-то масштабнее, но и у нас, в России подобное имеется! Приведу свой ЛИЧНЫЙ пример. Некоторое время назад я со своей знакомой навещал её сына в спортивном лагере. По дороге мы с ней прошли среди заброшенных пионерлагерей - ЖУТЬ - а как сейчас их не хватает, и мы ещё удивляемся: "Откуда берутся "казанские стрелкИ" и "покорители Верхнего Ларса" - да НАПЛЕВАЛИ НА ВОСПИТАНИЕ, ПОСЧИТАВ ЕГО "КОММУНИСТИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ"!