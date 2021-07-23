«Кливленд» получал от «Торонто» и «Орландо» предложения обменять 3-й пик

«Торонто» и «Орландо» заинтересованы в том, чтобы получить более высокий пик на драфте-2021. Как сообщает The Ringer, «Рэпторс» (4-й пик) и «Мэджик» (5-й) делали «Кавальерс» предложения по обмену принадлежащего клубу 3-го пика предстоящей церемонии.