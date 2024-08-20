Байден: Харрис в случае победы на выборах "не склонится" перед Путиным

Президент США Джо Байден в рамках своего выступления на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидат от демократов Камала Харрис "никогда не склонится" перед президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии