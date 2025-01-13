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Царьград

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Борис Джонсон "превратился" в Зеленского: Перестал бриться и начал оскорблять Путина

Борис Джонсон "превратился" в Зеленского: Перестал бриться и начал оскорблять Путина

Бывший премьер Британии Борис Джонсон оскорбил Владимира Путина, при этом был небрит и растрёпан. В Сети британского политика тут же сравнили с Зеленским.

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Комментарии
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Амара Карпова
Бомж🤮
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