Тренер вратарей ЦСКА Наумов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»

Сергей Наумов, отвечавший за подготовку голкиперов в ЦСКА, продолжит карьеру за океаном. Сайт «Нью-Йорк Айлендерс» сообщил, что 55-летний россиянин назначен тренером вратарей «Бриджпорта» — фарм-клуба нью-йоркской команды НХЛ.
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