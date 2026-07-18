«Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Северсталь» сыграют на Кубке Блинова. Турнир пройдет в Омске с 26 по 31 августа

Стал известен состав предсезонного турнира в Омске. «С 26 по 31 августа на G-Drive Арене состоится Fonbet Кубок Блинова! В этом году «Авангард» встретится с « Сибирью », « Локомотивом », « Нефтехимиком » и « Северсталью ».
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