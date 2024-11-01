ФССП: в этом году российские приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов заявил, что, согласно прогнозам ведомства, взысканные сотрудниками ФССП долги в 2024 году превысят 1 трлн рублей.
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