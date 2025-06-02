Встреча Путина и Назарбаева в Москве носила частный характер

Встреча президента России Владимира Путина и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 29 мая в Москве носила частный характер, сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии