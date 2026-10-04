Дайджест событий за неделю. 04 октября 2026

Первое, что я хотел бы отметить на уходящей неделе – это, конечно же, выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на форуме в Валдае.
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