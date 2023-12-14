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Парламентская газета

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В Роскачестве рассказали о веганской продукции на отечественном рынке

В Роскачестве рассказали о веганской продукции на отечественном рынке

В России в этом году заработал технический комитет по стандартизации аналогов мясной продукции. Он уже начал рассмотрение проекта перевода международного стандарта ISO 23662 «Определения и технические критерии пищевых продуктов и их ингредиентов, пригодные для вегетарианцев или веганов, а также для маркировки и рекламаций».

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