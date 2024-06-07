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Мирра Андреева проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос», Николич возглавил ЦСКА, Радулов в «Локомотиве», ВАР остается в АПЛ, Грилиш и Магуайр пропустят Евро и другие новости

1. Мирра Андреева уступила Жасмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос». Турнир для 17-летней россиянки все равно выдался сверхуспешным: она станет 23-й ракеткой мира по итогам турнира.

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