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Нужно ли промывать рис перед приготовлением

Нужно ли промывать рис перед приготовлением

От чего зависит клейкость риса Фото: StockImageFactory.com/Shuttestock/FOTODOM Клейкость зависит от разновидности риса, а не от того, промыли его или нет Многие кулинары утверждают, что промывание помогает уменьшить количество крахмала, который выделяется из зерен — это видно по мутной воде.

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