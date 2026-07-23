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Ряд ректоров уличили в построении семейного бизнеса в вузах

Ряд ректоров уличили в построении семейного бизнеса в вузах

"112" Сразу несколько российских вузов оказались в центре громких коррупционных скандалов. За фасадом престижных учебных заведений вскрылись махинации и связи, которые слишком сложно назвать случайностью.

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