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Премьер Ирландии пожаловался пранкерам на миграционный кризис из-за Украины

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев.

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