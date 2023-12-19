Премьер Ирландии пожаловался пранкерам на миграционный кризис из-за Украины

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев.
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