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ЕС изворачивается как может: по-другому новые санкции принять не получится

ЕС изворачивается как может: по-другому новые санкции принять не получится

Европейские чиновники ищут способ обойти на переговорах право вето стран-членов. Брюссель задумался о новом подходе к санкциям против России после того, как Греция едва не сорвала крупный пакет мер ЕС, в попытке уберечь доходы своего судоходного магната.

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