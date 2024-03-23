Понимание влияния замедления времени на сверхточные часы

По мере того как мы углубляемся в мир физики и исследуем увлекательный мир замедления времени, часто возникает вопрос: влияет ли замедление времени на сверхточные часы? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала понять концепцию замедления времени и то, как оно может повлиять на измерение времени, особенно в случае высокоточных хронометров, таких как атомные часы.