Красавчики!

"В Петербурге по подозрению в заказе убийства задержан экс-боец ЧВК «Вагнер» Бывшего участника ЧВК «Вагнер» бизнесмена Александра Тютина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заказе убийства гражданина России в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии