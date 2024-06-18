Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давно пора!Да,просто поругайтесь,это просто слова.Потом помиритесь.Так в жизни бывает,мы устаем друг от друга,но бить...За избиение жен и...
  • Eduard
    Свой член сдержать не могут кобели и эмоции.Морали учат обычно самые аморальные твари как этот мужлан!Подозреваемого в ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Что за село это актауАктауские полицей...

На МАЭКе разъяснили ситуацию с подачей воды для поливов огородов в Актау

На МАЭКе разъяснили ситуацию с подачей воды для поливов огородов в Актау

В связи с увеличением потребления питьевой воды в городе Актау, а также увеличением температуры морской воды, которая повлияла на снижение выработки дистиллята опреснительными установками, ограничена подача воды для полива в огороднические хозяйства, сообщает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх