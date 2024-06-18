На МАЭКе разъяснили ситуацию с подачей воды для поливов огородов в Актау

В связи с увеличением потребления питьевой воды в городе Актау, а также увеличением температуры морской воды, которая повлияла на снижение выработки дистиллята опреснительными установками, ограничена подача воды для полива в огороднические хозяйства, сообщает inAktau.
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