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Синоптик Ильин: в Петербурге сухую субботу сменит дождливое воскресенье

Синоптик Ильин: в Петербурге сухую субботу сменит дождливое воскресенье

Синоптик Александр Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 октября, ожидается дождь, тогда как предшествующие дни пройдут без осадков.

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