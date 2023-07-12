Военкор Сладков: ЧВК «Вагнер» сдала 25 000 снарядов, а Пригожин говорил, что их катастрофически не хватает

Российский военкор Александр Сладков сообщил о том, что группа «Вагнера» сдала российским вооруженным силам более 2500 тонн боеприпасов, причем сюда входят различные калибры, включая самые крупные, как для ствольной, так и реактивной артиллерии.
Российский военкор Александр Сладков сообщил о том, что группа «Вагнера» сдала российским вооруженным силам более 2500 тонн боеприпасов, причем сюда входят различные калибры, включая самые крупные, как для ствольной, так и реактивной артиллерии.
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