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Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Ну, вы что? Совсем ку-ку? Больше всего меня поражают люди, наши, кровные, которые радуются каким-то проблемам, поражениям, провалам, ошибкам России.

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Комментарии
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Алеся Ясногорцева
Верно, заразен. Антисоветчик в галошах фашиста Ильина своим любимым философом называет...
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7 час.
Valentina hohlova
вы двоечник или двоечница или провокаторша или просто дура малолетняя. г.
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5 час.
Алеся Ясногорцева
Что именно Вы отрицаете? Что Ильин - фашист или что антисоветчик в галошах его называл своим любимым философом? Так ни то, ни другое ни для кого не секрет. Только охранота упорно закрывает глаза и на то, и на другое. https://ркрп.рус/2023/04/06/иван-ильин-любимый-философ-путина-и-зю/
Иван Ильин. Любимый философ Путина и Зюганова – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС)
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3 час.

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