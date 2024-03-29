Ну, вы что? Совсем ку-ку? Больше всего меня поражают люди, наши, кровные, которые радуются каким-то проблемам, поражениям, провалам, ошибкам России.
Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алеся Ясногорцева
Верно, заразен. Антисоветчик в галошах фашиста Ильина своим любимым философом называет...
Ответить
7 час.
Valentina hohlova
вы двоечник или двоечница или провокаторша или просто дура малолетняя. г.
Ответить
5 час.
Алеся Ясногорцева
Что именно Вы отрицаете? Что Ильин - фашист или что антисоветчик в галошах его называл своим любимым философом? Так ни то, ни другое ни для кого не секрет. Только охранота упорно закрывает глаза и на то, и на другое. https://ркрп.рус/2023/04/06/иван-ильин-любимый-философ-путина-и-зю/
Иван Ильин. Любимый философ Путина и Зюганова – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС)
xn--j1akbb
Ответить
3 час.
Свежие комментарии