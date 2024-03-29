Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Алеся Ясногорцева

Что именно Вы отрицаете? Что Ильин - фашист или что антисоветчик в галошах его называл своим любимым философом? Так ни то, ни другое ни для кого не секрет. Только охранота упорно закрывает глаза и на то, и на другое. https://ркрп.рус/2023/04/06/иван-ильин-любимый-философ-путина-и-зю/