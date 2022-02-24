Путин пообещал незамедлительный ответ на попытки помешать РФ

Россия незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей, что приведет к серьезным последствиям. Москва готова к любому развитию событий, заявил в четверг, 24 февраля, в экстренном обращении к гражданам российский президент Владимир Путин.
Россия незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей, что приведет к серьезным последствиям. Москва готова к любому развитию событий, заявил в четверг, 24 февраля, в экстренном обращении к гражданам российский президент Владимир Путин.
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