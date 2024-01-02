Кадры невероятной хроники: Харрисон Форд на работе в группе The Doors

Перед нами не происки AI, а дожившие до наших дней фото, видео и признания самого артиста. Слева — хорошо различимый Харрисон Форд, в центре — Джим Моррисон, фото: кадр из программы MTVГолливудская карьера Харрисону Форду на первых порах давалась невероятно тяжело: ему поручали самые мелкие роли четвертого плана, вырезали имя из титров или самого актера из фильмов.
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