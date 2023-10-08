«Влиять на восприятие»: как Запад намерен менять курс освещения украинского конфликта

Западные чиновники призывают журналистов не сосредотачиваться на происходящем на поле боя в ходе украинского конфликта, а обратить внимание на «более полную картину» боевых действий, пишет газета The Washington Post.
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