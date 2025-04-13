Политика как он...
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Политика как она есть

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Специалист Юрасов предупредил о сближении астероида с Землёй в 2029 году

Специалист Юрасов предупредил о сближении астероида с Землёй в 2029 году

Наиболее значимое сближение астероида «Апофис» с Землёй, предположительно, произойдёт 13 апреля 2029 года, рассказал в беседе с RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

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