Специалист Юрасов предупредил о сближении астероида с Землёй в 2029 году

Наиболее значимое сближение астероида «Апофис» с Землёй, предположительно, произойдёт 13 апреля 2029 года, рассказал в беседе с RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
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