Росстат: Чаще всего по ипотеке не платят состоятельные жители России

Выяснилась доля русских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней.В июле-сентябре прошлого года существенно выросла доля русских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней.
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