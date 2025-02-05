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Царьград

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Росстат: Чаще всего по ипотеке не платят состоятельные жители России

Росстат: Чаще всего по ипотеке не платят состоятельные жители России

Выяснилась доля русских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней.В июле-сентябре прошлого года существенно выросла доля русских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней.

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