А теперь — Карпатый: «отец автопилота» Tesla покинул компанию

На протяжении более пяти лет разработкой систем активной помощи водителю Tesla занимался уроженец Словакии Андрей Карпатый (Andrey Karpathy), который внутри компании быстро продвигался по карьерной лестнице и достиг должности старшего директора по системам искусственного интеллекта.