На протяжении более пяти лет разработкой систем активной помощи водителю Tesla занимался уроженец Словакии Андрей Карпатый (Andrey Karpathy), который внутри компании быстро продвигался по карьерной лестнице и достиг должности старшего директора по системам искусственного интеллекта.
Популярные статьи
- Baijiahao: после позора с испытаниями баллистической ракеты США получили неприятные новости из России
- Украина оставила жителей Запорожской области без газа. На ЗАЭС намерены лишить украинцев электроэнергии
- Российская армия всё ближе к Славянску: начало ВЕЛИКОЙ БИТВЫ уже скоро! Последние новости с Украины сейчас (18 видео)
Свежие комментарии