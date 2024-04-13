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Как может выглядеть война между Израилем и Ираном

Как может выглядеть война между Израилем и Ираном

Эксперты уверены, что и Ближний Восток, и весь мир застыл на грани новой войны. Целая серия признаков говорит о том, что Иран готовится нанести массированный удар по Израилю, и этот удар тоже не останется без ответа.

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