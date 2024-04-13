Как может выглядеть война между Израилем и Ираном

Эксперты уверены, что и Ближний Восток, и весь мир застыл на грани новой войны. Целая серия признаков говорит о том, что Иран готовится нанести массированный удар по Израилю, и этот удар тоже не останется без ответа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии