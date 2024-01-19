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Игры для развития координации

Игры для развития координации

Тайми и Пауи предлагают поиграть! 123RF/legion-media.ru Умение держать баланс и координировать свое тело необходимо в детском возрасте не меньше, чем во взрослом! Но если мы, родители, знаем, что укрепление своих способностей и здоровья – это важно, то детям иногда нужен дополнительный стимул, чтобы практиковать эти навыки в увлекательной игровой форме.

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