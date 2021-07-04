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Евро-2020: сборная Украины покидает лучшее в истории Евро с двумя антирекордами

Евро-2020: сборная Украины покидает лучшее в истории Евро с двумя антирекордами

АВТОР: Игорь Литвак , Журналист, редактор сайта «9 канала» I 4 июля 2021 08:15 Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020 по футболу, уступив в одной четвертой финала сборной Англии.

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