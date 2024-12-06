В округе набирают популярность бесплатные фотосессии для новорожденных

В Ямале более 4600 сертификатов на бесплатные фотосессии с новорожденными нашли своих владельцев. Особенно активно эту инициативу поддержали жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма, где было проведено наибольшее количество фотосессий.