В округе набирают популярность бесплатные фотосессии для новорожденных

В Ямале более 4600 сертификатов на бесплатные фотосессии с новорожденными нашли своих владельцев. Особенно активно эту инициативу поддержали жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма, где было проведено наибольшее количество фотосессий.
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