Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра.