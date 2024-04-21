Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 21 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра.
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