Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

В период с января по август 2023 года Российская Федерация осуществила экспорт нефтепродуктов в Индонезию на сумму $259 млн, что дало ей возможность вновь попасть в десятку ключевых поставщиков топлива на территорию этого государства.
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