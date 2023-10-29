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Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

В период с января по август 2023 года Российская Федерация осуществила экспорт нефтепродуктов в Индонезию на сумму $259 млн, что дало ей возможность вновь попасть в десятку ключевых поставщиков топлива на территорию этого государства.

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