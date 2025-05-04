Поражающая способность: как радиация влияет на наш организм и можно ли справиться последствиями облучения

Явление, которое в обиходе именуют радиацией, правильнее называть ионизирующим излучением, а народные средства борьбы с ним неэффективны Спросите любого встречного, чего стоит бояться в Чернобыле, и первое слово, которое ему придет в голову, — «радиация».