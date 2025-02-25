О чем свидетельствуют последние тенденции биткоин-ETF

Значительный отток капитала из биткоин-ETF в США вызвал удивление. Отток в размере $516,4 млн. свидетельствует об осторожном настрое инвесторов, поскольку цена биткоина колеблется в ограниченном диапазоне.
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