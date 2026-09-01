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Российским операторам разрешили строить 5G на частотах LTE

Российским операторам разрешили строить 5G на частотах LTE

Первые коммерческие сети 5G появились в Южной Корее в 2019 году, а к концу 2025-го число пользователей технологии в мире превысило 2,7 млрд.

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