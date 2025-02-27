Шеф-повар Jun и Kiyomi — о японской кухне в Москве без клише и вагю

Артемий Лопатин не просто шеф-повар, а настоящий гастрономический путешественник. Он родился в Кирове, начал путь в гастрономической индустрии в Москве в ресторане Nobu в качестве помощника официанта, после — обучался в португальском филиале «Школы гостиничного менеджмента Лозанны» Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.