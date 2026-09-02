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Царьград

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ВТБ: Средний и малый бизнес в России ищет новые ниши

ВТБ: Средний и малый бизнес в России ищет новые ниши

Руслан Еременко из ВТБ отметил отсутствие пессимизма у среднего и малого бизнеса России. Несмотря на экономические сложности, предприниматели осваивают новые ниши и проявляют интерес к программам импортозамещения.

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