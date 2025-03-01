AtomInfo: МАГАТЭ де-факто признало суверенитет России над ЗАЭС

Согласие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на проведение ротации своих сотрудников на Запорожской АЭС по территории РФ фактически означает признание суверенитета России над ЗАЭС, заявил главный редактор издания AtomInfo.
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