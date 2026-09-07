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Девушка

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Кожаные куртки осени 2026: от мужской строгости до скульптурных объемов

Кожаные куртки осени 2026: от мужской строгости до скульптурных объемов

Когда речь заходит о верхней одежде на осень 2026, кожаные куртки занимают особое положение. Это уже не просто практичный выбор для прохладной погоды — за их повсеместным появлением на подиумах стоит гораздо более глубокая история.

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