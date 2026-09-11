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Татарстан Рәисе: БДБ илләренә җинаятьчелеккә каршы көрәштә көчләрне берләштерү мөһим

Татарстан Рәисе: БДБ илләренә җинаятьчелеккә каршы көрәштә көчләрне берләштерү мөһим

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов бу минутларда Казан ратушасында узучы БДБ илләре Пенитенциар хезмәтләре җитәкчеләре советының XI утырышында катнашучыларны сәламләде.

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