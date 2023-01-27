В Запорожье призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что сотрудникам МАГАТЭ следует тщательно проверить все АЭС на украинской территории на наличие на них оружейных баз Вооруженных сил страны.
Глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что сотрудникам МАГАТЭ следует тщательно проверить все АЭС на украинской территории на наличие на них оружейных баз Вооруженных сил страны.
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