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В Запорожье призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

В Запорожье призвали МАГАТЭ проверить украинские АЭС

Глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что сотрудникам МАГАТЭ следует тщательно проверить все АЭС на украинской территории на наличие на них оружейных баз Вооруженных сил страны.

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