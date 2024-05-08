Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахта Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахтаВ 1944 году на базе Panzer IV стали появляться разнообразные зенитные самоходные установки.
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Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахта Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахтаВ 1944 году на базе Panzer IV стали появляться разнообразные зенитные самоходные установки.