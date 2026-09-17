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Царьград

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Минфин США: Россия снизила инвестиции в облигации до $25 млн

Минфин США: Россия снизила инвестиции в облигации до $25 млн

В июле инвестиции России в американские гособлигации сократились до $25 млн. Япония с $1,103 трлн остается крупнейшим держателем.

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