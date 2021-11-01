Эксперт Минко рассказал, кому положены льготы на оплату электричества

В России есть несколько категорий людей, которым положены льготы при оплате электроэнергии. Это касается участников ВОВ, семей инвалидов ВОВ, в том числе и тех, кого нет в живых.
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