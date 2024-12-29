Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +2°, облачно• Севастополь: +6°, пасмурно• Ялта: +6°, дождь• Алушта: +6°, дождь• Евпатория: +2°, облачно• Саки: +2°, облачно• Бахчисарай: +4°, пасмурно• Джанкой: +1°, пасмурно• Судак: +3°, пасмурно• Феодосия: +2°, пасмурно Читать подробнее>>> .
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