Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Месяц в темноте: российские бойцы нашли десятилетнюю Софию одну в подвале Константиновки

Месяц в темноте: российские бойцы нашли десятилетнюю Софию одну в подвале Константиновки

Во время планового подомового обхода военные услышали шум и обнаружили истощенную девочку. В ходе разговора выяснилось, что незадолго до этого она пережила страшную трагедию: ее мама умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли от ранений после того, как в их дом попал украинский беспилотник.

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