Месяц в темноте: российские бойцы нашли десятилетнюю Софию одну в подвале Константиновки

Во время планового подомового обхода военные услышали шум и обнаружили истощенную девочку. В ходе разговора выяснилось, что незадолго до этого она пережила страшную трагедию: ее мама умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли от ранений после того, как в их дом попал украинский беспилотник.