Жительницу РТ будут судить за незаконное возмещение налогов на 460 тыс. рублей. Как сообщили в прокуратуре РТ, с декабря 2018-го по конец мая 2020 года 51-летняя жительница Тетюшей работала директором двух коммерческих фирм и внесла ложные сведения в налоговые декларации за 2019 год.