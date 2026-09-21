Жительницу РТ будут судить за незаконное возмещение налогов на 460 тыс. рублей. Как сообщили в прокуратуре РТ, с декабря 2018-го по конец мая 2020 года 51-летняя жительница Тетюшей работала директором двух коммерческих фирм и внесла ложные сведения в налоговые декларации за 2019 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС Хор жен участнико...
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
- ЮГ Татарстанца наказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым