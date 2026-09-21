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Татар-информ

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Жительницу РТ будут судить за незаконное возмещение налогов на 460 тыс. рублей

Жительницу РТ будут судить за незаконное возмещение налогов на 460 тыс. рублей

Жительницу РТ будут судить за незаконное возмещение налогов на 460 тыс. рублей. Как сообщили в прокуратуре РТ, с декабря 2018-го по конец мая 2020 года 51-летняя жительница Тетюшей работала директором двух коммерческих фирм и внесла ложные сведения в налоговые декларации за 2019 год.

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