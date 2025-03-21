Нагорный: «Чувствуем гордость с каждой шайбой Овечкина, приближающей его к рекорду»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, отвечая на вопрос о том, является ли хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин главным российским спортсменом XXI века, подчеркнул, что весь мир следит за погоней россиянина за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.